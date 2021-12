Elke week breidt Netflix het aanbod verder uit met nieuwe series en films. Deze week zien we onder meer seizoen 2 van Emily in Paris én de comedy Don't Look Up, met sterren als Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence en Cate Blanchett.

Series

Emily in Paris (seizoen 2)

In het tweede seizoen van Emily in Paris begint de Amerikaanse Emily langzaam haar plekje te vinden in Parijs en ook haar Franse collega's raken aan haar eigenzinnige houding gewend.

The Silent Sea (seizoen 1)

De scifi/horrorserie volgt een groep astronauten op missie naar de maan, waar mogelijk een oplossing voor het klimaatprobleem te vinden is. Klein probleem: de oplossing bevindt zich in een maanbasis waar een verschrikkelijke ramp gebeurde. Als het ruimteschip beschadigd raakt, moet de crew dagenlang wachten op redding terwijl er vreemde dingen gebeuren in het Balhae-researchcomplex.

Films

Don't Look Up (2021)

Twee astronomen gespeeld door Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence doen een vreselijke ontdekking: een gigantische meteoriet komt recht op de aarde af. De wetenschappers luiden de noodklok, maar niemand neemt de dreiging serieus en er worden zelfs plannen gemaakt om te profiteren van de meteoriet, die vol waardevolle mineralen zit.

165 Trailer Don’t Look Up

Blockers (2018)

Drie tieners spreken af dat ze ontmaagd willen worden nadat ze hun middelbareschooldiploma hebben gehaald. Hun ouders ontdekken dit en willen voorkomen dat hun dochters dingen doen waar ze later spijt van krijgen. De ouders beginnen een bizarre speurtocht om te voorkomen dat de tieners seks hebben.

The Piano (1993)

In dit kostuumdrama wordt Ada McGrath (Holly Hunter) met haar nieuwe man (Sam Neill) op een eiland gedumpt. In haar nieuwe huis is geen plaats voor haar geliefde piano, dus ruilt haar man deze voor een stukje land van George Baines (Harvey Keitel). Ada is vastbesloten om haar piano terug te krijgen, en daardoor ontstaat een levensgevaarlijke situatie.

Wat is dan liefde (2019)

Echtscheidingsadvocaat Cato (Elise Schaap) wordt partner bij een groot advocatenkantoor, omdat ze veel scheidingen in harmonie weet af te ronden. Haar nieuwe collega Gijs (Maarten Heijmans) maakt juist een show van scheidingsrechtszaken om zijn zakken te vullen, en zit helemaal niet te wachten op deze frisse nieuwkomer. De twee lijken tegenpolen maar groeien tóch naar elkaar toe.

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week.

18 december

Bulgasal: Immortal Souls (seizoen 1)

Gomorra (seizoen 5)

How the Beatles changed the World (2017)

The Witcher: Bestiary (2021)

19 december

Élite Historias Breves: Samuel Omar

The Girl from Oslo (seizoen 1)

5 Seconds of Summer: So Perfect (2014)

Singles Inferno (seizoen 1)

20 december

Battle of Dunkirk (2018)

The Comeback Trail (2020)

Bowie: The Man Who Changed the World (2016)

Death of a Gentleman (2015)

An Irish Story: This Is My Home (2020)

The Witcher: Fireplace

21 december

Jim Gaffigan: Comedy Monster

Una Navidad no tan Padre (2021)

22 december

Badanamu Pop (seizoen 1)

World War II: Road to Victory (2021)

23 december

Bikes vs. Cars (2015)

Cycle (2018)

Élite Historias Breves: Patrick

Home Games (2020)

The Last Whalers of São Miguel (2019)

Never Die Young (2013)

The Prosecutor, The Defender, The Father and His Son (2015)

The Stone Speakers (2018)

Vals Spel (2017)

Vilsen (2016)

24 december

Doraemon (2014)

Doraemon 2 (2020)

Madre Sólo Hay Dos (Seizoen 2)

A 1000 km de la Navidad (2021)

Minnal Murali (2021)

Shaun het Schaap (2015)