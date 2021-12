Helemaal klaar voor de Kerst? Mooi, dan kun je nu lekker ontspannen met een fijne kerstfilm. NU.nl zet in samenwerking met Superguide de leukste kerstfilms op Netflix op een rijtje.

Single All the Way (2021)

De plot van Single All the Way klinkt als de standaard Hallmark-kerstfilm, maar deze Netflix Original heeft een verrassend geloofwaardig verhaal dat niet te veel leunt op de bekende clichés. Workaholic Peter (Michael Urie) is weer single tijdens de feestdagen en omdat hij niet wil dat zijn familie daarover klaagt, nodigt hij beste vriend Nick (Philemon Chambers) uit om Kerstmis te vieren. Het is de bedoeling dat ze een relatie faken, maar Peters moeder heeft een blind date voor haar zoon geregeld en dat bevalt de eeuwige single best goed.

The Holiday (2006)

The Holiday is een romantische comedy die je ieder moment van het jaar kunt kijken, maar deze film waarin een Amerikaanse en een Britse vrouw van huis wisselen blijft het leukst tijdens de kerstdagen. De sterrencast bestaat uit Kate Winslet, Jude Law, Cameron Diaz en Jack Black.

De familie Claus (2020)

In deze Vlaams-Nederlandse kerstfilm van Netflix verhuist de jonge Jules naar België. Terwijl zijn moeder tijdens de kerstdagen moet werken, brengt de jongen zijn vakantiedagen door in de speelgoedwinkel van zijn grootvader. Daar ontdekt hij een magische sneeuwbol. Wat volgt is een sprookjesachtig avontuur voor jong en oud.

Love Actually (2003)

Deze ultieme kerstfilm is een heerlijke romantische comedy vol onvergetelijke personages. Net zoals The Holiday kun je deze klassieker het hele jaar door kijken, maar tijdens de kerstdagen is de ensemblefilm een must-see.

Elf (2003)

Regisseur Jon Favreau (The Mandalorian, Iron Man) wilde een klassieke kerstfilm maken voor het hele gezin en met Elf is hij daar ruimschoots in geslaagd. De hartverwarmende comedy draait om een mensenkind dat opgroeit tussen de elfjes op de noordpool. Als volwassen man gaat hij op zoek naar zijn vader in New York. Komiek Will Ferrell is voortreffelijk als charmante naïeveling die totaal niet op zijn plek is in de grote stad.

Holidate (2020)

Sloane (Emma Roberts) is al jaren single en niet op zoek naar een relatie, maar tijdens de feestdagen probeert iedereen haar te koppelen. Om van dit gezeur af te zijn, neemt ze de knappe Jackson (Luke Bracey) mee als date voor de feestdagen. Maar dan begint ze langzaam gevoelens voor hem te krijgen.

Klaus (2019)

Het komt niet vaak voor dat een kerstfilm genomineerd wordt voor een Oscar, maar de schitterende animatiefilm Klaus is dan ook allesbehalve een standaard kerstfilm. De Netflix Original vertelt een eigen versie van het kerstverhaal, waarin een postbode samenwerkt met een speelgoedmaker om kinderen gelukkig te maken.

The Christmas Chronicles 2 (2020)

Kurt Russell is terug als stoere kerstman. In The Christmas Chronicles raakte hij zijn slee kwijt, maar in het vervolg op de Netflix-kerstfilm dreigt hij zijn woonplaats op de noordpool te verliezen. Een mysterieuze slechterik is namelijk van plan om de kerstster te stelen en dat moet de kerstman samen met een groepje kinderen zien te voorkomen. The Christmas Chronicles 2 is iets minder sterk dan het eerste deel, maar nog steeds een spannend avontuur voor het hele gezin.

A Very Murray Christmas (2015)

Bill Murray heeft een heel gezellige kerstspecial. En hoewel hij bang is dat er niemand langskomt voor zijn kerstfeestje, zijn onder anderen George Clooney, Miley Cyrus en Chris Rock te gast. A Very Murray Christmas is excentriek en een tikkie dwars.