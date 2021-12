Michael Keaton gaat niet alleen Batman spelen in een nieuwe film rondom The Flash, maar de acteur keert ook terug als de superheld in de film Batgirl. The Hollywood Reporter schrijft dat Keaton het personage na ruim twintig jaar toch weer omarmt.

Keaton heeft altijd een moeizame relatie gehad met de superheld: in 1989 speelde hij hem in Tim Burtons film Batman en in 1992 keerde hij terug in Batman Returns, maar daarna sprak hij niet altijd positief over Bruce Wayne en diens alter ego Batman.

De zeventigjarige acteur werd in 2020 al in verband gebracht met de rol in The Flash, maar nu komen er steeds meer projecten bij. De doorgaans goed ingelichte filmsite The Hollywood Reporter vermoedt dat er een rol weggelegd is voor Keaton als mentor in diverse films rondom de DC-verfilmingen.

Batgirl wordt geregisseerd door het Belgische duo Adil El Arbi en Bilal Fallah, die onder andere Bad Boys for Life maakten.