Hadewych Minis en Tibor Lukács wordt regelmatig gevraagd of ze niet samen in een film of serie willen spelen, maar het stel heeft besloten daar geen ja op te zeggen. Niet omdat ze niet samen willen werken, maar omdat ze vanwege hun kinderen hebben afgesproken om de beurt een groot project aan te nemen.

Minis en Lukács trouwden in 2012 en hebben samen twee kinderen: dochter Catalina van zes jaar en zoon Salvador van negen jaar. In gesprek met NRC vertelt de actrice dat ze graag bij haar kinderen wil zijn. "Mijn werk maakt mij gelukkig, op voorwaarde dat het niet ten koste gaat van mijn gezinsleven. Mijn moederschap is minstens zo belangrijk voor mij als mijn carrière."

De 44-jarige Minis heeft met haar man afgesproken dat een van hen thuis is en de boel daar draaiende houdt. Het stel hecht veel belang aan samen zijn met het gezin.

"Je weet nooit wanneer het leven eindigt. Daar ben ik me steeds vaker bewust van, onder meer door het overlijden van dierbare collega's als Roef Ragas en Jeroen Willems. Die schurkten allebei aan tegen de leeftijd die ik nu heb. Dat besef dwingt mij heel bewust te zoeken naar een goede balans tussen werk en privé", aldus de actrice.