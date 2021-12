De Nederlandse inzending voor de Oscars komt niet meer in aanmerking voor de prestigieuze filmprijs. De film Do Not Hesitate van regisseur Shariff Korver staat niet op de shortlist voor de categorie beste buitenlandse film die organisator The Academy dinsdag heeft gedeeld.

Do Not Hesitate werd uit veertien aanmeldingen gekozen door een selectiecommissie bestaande uit zeventien afgevaardigden van verschillende filmbrancheverenigingen en organisaties in de Nederlandse filmindustrie. De film gaat over drie jonge soldaten die tijdens een vredesmissie in het Midden-Oosten stranden in de woestijn en steeds verder losgezongen zijn van de werkelijkheid.

Het Belgische drama Playground (Un monde) staat wel op de shortlist. Ook films uit onder meer Oostenrijk, Finland, Denemarken, Duitsland, Mexico en Noorwegen haalden de lijst met in totaal vijftien titels. De nominaties in alle categorieën worden op 8 februari bekendgemaakt. De 94e Oscaruitreiking vindt plaats op 27 maart.

De laatste keer dat een Nederlandse speelfilm, De Tweeling, werd genomineerd was in 2004. In 2014 maakte de korte film A Single Life kans op een beeldje. In 1998 won Nederland voor het laatst een Oscar, toen won Karakter de prijs voor beste buitenlandse film.