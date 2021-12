In januari neemt Videoland een kijkje achter de schermen bij Big Brother en The Voice of Holland. Ook is het vierde seizoen van Mocro Maffia te zien en kun je Grey's Anatomy bingewatchen.

Series

Big Brother Livestream

Op 3 januari begint het nieuwe seizoen van Big Brother met een speciale uitzending op RTL 4, RTL 5 en Videoland. Na deze aftrap gaat het 24 uur per dag door op Videoland. Op twee verschillende livestreams is te zien wat de deelnemers uitspoken tussen de dagelijkse RTL 5-uitzendingen door.

De Big Brother Livestream is vanaf 3 januari te zien op Videoland.

Grey's Anatomy (seizoen 1 t/m 16)

Het verhaal van de iconische ziekenhuisserie is bekend. Meredith Grey gaat aan de slag in het Seattle Grace Hospital en tussen de operaties door deelt zij lief en leed met haar collega's, waaronder haar grote liefde McDreamy.

De zestien seizoenen van Grey's Anatomy zijn vanaf 3 januari te zien op Videoland.

Diepe Gronden (seizoen 1)

Linda de Mol is na haar rol in de dramafilm Alles op Tafel te zien in een nieuwe misdaadserie. In Diepe Gronden - vanaf zondag 2 januari ook te zien op SBS6 - speelt ze rechercheur Anna van Kessel en met haar team onderzoekt ze de moord op een zeventienjarig meisje in natuurgebied de Weerribben.

Diepe Gronden is vanaf 3 januari wekelijks te zien op Videoland.

Desperate Housewives (seizoen 1 t/m 8)

Naast zestien seizoenen van Grey's Anatomy zijn begin januari ook alle afleveringen van Desperate Housewives te zien op Videoland. De komische dramaserie draait om vier vrouwen die op het eerste gezicht het ideale leventje leiden, maar schijn bedriegt en ze hebben allemaal geheimen.

Alle seizoenen van Desperate Housewives zijn vanaf 3 januari te zien op Videoland.

The Comeback Stage

Kandidaten die het in The voice of Holland niet hebben gered, krijgen nog een tweede kans in The Comeback Stage. Backstage coaches Maan en Typhoon kijken achter de schermen mee en maken hun eigen selectie uit afgewezen deelnemers. Ze helpen hen een handje op weg en de beste zangvogels mogen alsnog meedoen aan de kwartfinale van The Voice.

The Comeback Stage is vanaf 7 januari te zien op Videoland.

Gomorra (seizoen 1 t/m 4)

Het boek Gomorra vertelde de gruwelijke waarheid over de Italiaanse maffia. Deze opzienbarende verhalen vormden de basis voor een gewelddadige en spannende misdaadserie over de onderwereld van Napels.

Vanaf 17 januari zijn de eerste vier seizoenen van Gomorra zijn te zien op Videoland.

Mocro Maffia (seizoen 4)

Net zoals Gomorra liet Mocro Maffia zich ook inspireren door een bestseller over brute criminelen. Over het verhaal van seizoen 4 is nog niet heel veel bekend, maar in een korte film werd het personage Meltem al geïntroduceerd en zij zal een rol spelen in de nieuwe afleveringen van de Videoland-hit.

Het vierde seizoen van Mocro Maffia is vanaf 28 januari wekelijks te zien op Videoland.

Films

Mees Kees (2012), Mees Kees Op Kamp (2013) en Mees Kees Op de Planken (2014)

Videoland begint het jaar met drie Mees Kees-films. De eerste film vertelt het verhaal hoe Meester Kees uitgroeide tot de leukste leraar van de school en in de twee vervolgen neemt hij de leerlingen mee op kamp en regisseert hij de eindmusical.

De drie Mees Kees-films zijn vanaf 1 januari te zien op Videoland.

The Big Short (2015)

Regisseur en schrijver Adam McKay verzamelde een aantal topacteurs om uit te leggen hoe de kredietcrisis in 2007 kon ontstaan. De film volgt onder andere belegger Michael Burry (Christian Bale), die als een van de eerste doorheeft dat er een financiële crisis aankomt en een manier bedenkt om daar veel geld aan te verdienen.

The Big Short is vanaf 6 januari te zien op Videoland.

Fight Club (1999)

In deze brute filmklassieker speelt Edward Norton een man met slaapproblemen. Op een dag leert hij de anarchistische Tyler Durden (Brad Pitt) kennen en de mannen richten een vechtclub op. Dit wordt een groot succes en heeft vergaande gevolgen.

Fight Club is vanaf 22 januari te zien op Videoland.