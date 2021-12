Chantal Janzen heeft een idee bedacht voor een komische dramaserie over samengestelde gezinnen. De presentatrice en actrice maakt de serie voor Videoland met RTL en haar eigen mediabedrijf &C TV, deelt ze maandag op Instagram.

Janzen, die zelf een samengesteld gezin heeft, liep al langer met het idee rond. "Dit is natuurlijk iets wat heel dicht bij me staat door de samenstelling van mijn eigen gezin. Het is fantastisch om onderdeel te zijn van een mooi groot gezin, mijn familie is het allerbelangrijkste in mijn leven. Maar een samengesteld gezin kan, vooral in de eerste jaren, ook echt een uitdaging zijn voor alle betrokkenen", laat ze weten.

De presentatrice denkt dat de "grappige en mooie situaties" maar ook de "moeilijkheden, lastige momenten en strubbelingen" van een samengesteld gezin voor veel kijkers herkenbaar zullen zijn.

"Om aan de wieg te staan van een dramaserie, zeker over zo'n persoonlijk onderwerp, is voor mij een nieuwe stap."

Wie de hoofdrollen in de 'dramedy' gaan spelen, wordt later bekendgemaakt. Het is nog niet bekend wanneer de serie te zien zal zijn.