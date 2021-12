De nieuwe Marvelfilm Spider-Man: No Way Home bracht in het eerste weekend dat het in Noord-Amerikaanse bioscopen te zien was 253 miljoen dollar op. Daarmee laat de derde film waarin Tom Holland Spider-Man speelt alleen Marvelfilms Avengers: Endgame uit 2019 (357 miljoen dollar) en Avengers: Infinity War uit 2018 (258 miljoen dollar) voor zich.

Naar verwachting zal de nieuwe Spider-Man buiten Noord-Amerika dit weekend nog eens zo'n 600 miljoen dollar opbrengen. De film heeft nog geen releasedatum in China.

Het financiële succes in Noord-Amerika wordt gezien als teken dat blockbusterfilms in de bioscopen op het continent weer terug van weggeweest zijn, nadat de afgelopen jaren veel releases werden uitgesteld door de pandemie en lockdowns.