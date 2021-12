The Batman-schrijver en -regisseur Matt Reeves heeft het personage Bruce Wayne in de nog uit te komen film geïnspireerd op Nirvana-frontman Kurt Cobain, zo vertelt hij aan Empire. De rol van Bruce Wayne, de persoon die achter de superheld schuilgaat, wordt in de film vertolkt door acteur Robert Pattinson.

"Als ik schrijf luister ik naar muziek, en terwijl ik het eerste deel aan het schrijven was, zette ik Something In The Way van Nirvana op", legt Reeves uit. Daardoor kwam de schrijver op het idee "een playboyversie van Bruce Wayne te maken" en gooide hij het over een andere boeg.

Het werd een "andere versie van Bruce Wayne, die een grote tragedie heeft doorgemaakt en een kluizenaar is geworden", aldus Reeves. "Dus begon ik een verband te leggen tussen de film Last Days (een speelfilm uit 2005 over de laatste dagen van Cobain, red.) en het idee dat deze fictieve versie van Kurt Cobain zich in een soort vervallen landhuis zou bevinden."

'Pattinson heeft dat Cobain-ding'

Reeves was ervan overtuigd dat Pattinson perfect was voor de rol toen hij diens acteerwerk zag in de film Good Time. "In die film kon je echt zijn kwetsbaarheid en wanhoop voelen, maar ook zijn kracht", zegt de schrijver en regisseur. "Dat vond ik een geweldige mix."

"Hij heeft ook dat Kurt Cobain-ding", vervolgt Reeves. "Hij ziet eruit als een rockster, maar je hebt ook het gevoel dat hij een kluizenaar kan zijn."

Aanvankelijk stond de release van de superheldenfilm gepland voor oktober 2021. Vanwege de coronamaatregelen heeft Warner Bros deze uitgesteld tot 4 maart 2022.