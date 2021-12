Chris Noth is aan de kant gezet door het managementbureau dat hem sinds drie maanden vertegenwoordigde. Dat bevestigt een woordvoerder van het bureau tegenover The Hollywood Reporter. Eerder deze week kwam naar buiten dat de 67-jarige acteur is aangeklaagd wegens seksueel misbruik.

Noth, die al jaren gestalte geeft aan het Sex and the City-personage Mr. Big, wordt door twee vrouwen van 40 en 3`1 jaar beschuldigd van seksueel misbruik. De twee stapten afzonderlijk van elkaar naar The Hollywood Reporter, dat het nieuws donderdag naar buiten bracht. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in 2004 en 2015. Noth zou beide vrouwen hebben verkracht.

De twee vrouwen werden ertoe bewogen hun verhaal naar buiten te brengen door And Just Like That..., de vervolgserie van het wereldberoemde Sex and the City die Noth weer in de schijnwerpers bracht.

Noth ontkent de beschuldigingen. "Nee betekent altijd nee; die grens overschrijd ik nooit", aldus de acteur. "De ontmoetingen met deze vrouwen vonden plaats met wederzijdse instemming. Ik heb geen idee waarom ze nu worden geuit, maar wat ik wel weet: deze vrouwen heb ik niet aangerand."

De Amerikaanse acteur speelde gedurende zijn carrière in tientallen films. Naast zijn rol in Sex and the City is de acteur ook bekend van Law & Order en The Good Wife. Hij is sinds twintig jaar samen met actrice Tara Lynn Wilson, met wie hij in 2012 trouwde. Ze hebben samen twee zonen van dertien en één jaar.