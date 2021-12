Spike Lee is een meerjarige creatieve samenwerking aangegaan met streamingdienst Netflix. De Oscarwinnaar en regisseur gaat vanaf januari een aantal projecten regisseren en produceren, zo meldt Deadline. Hoelang de samenwerking precies gaat duren, is niet bekend.

"Er is geen betere manier voor mij en mijn bedrijf dan het nieuwe jaar te beginnen met een partnerschap met de onbevreesde leiders van Netflix", aldus Lee.

De 64-jarige Lee werd bekend met zijn activistische films over zwarte Amerikanen en racisme in de VS, zoals Da 5 Bloods, Malcolm X, Do the Right Thing en BlacKkKlansman. Voor die laatste film, uit 2018, kreeg de regisseur een Oscar voor beste scenario.

De filmmaker krijgt van Netflix ook de financiële middelen om nieuwe en diverse verhalenvertellers te ondersteunen. Daarover zegt hij: "De jeugd moet bediend worden! En zo is het."

"Gedurende Spikes geweldige carrière heeft hij ons dankzij zijn manier van schrijven en regisseren waardevolle inzichten gegeven over de tijd waarin we leven en wist daarbij ook enorm entertainend te blijven. We zijn vereerd om deze relatie met Spike aan te gaan en kijken uit naar het volgende hoofdstuk", zei topman Scott Stuber van Netflix.