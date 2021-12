Tijdens de laatste draaidagen van House of Gucci riep Lady Gaga de hulp in van een psychiatrisch verpleegkundige, zo vertelt ze aan Variety.

"Ik had het gevoel dat dat nodig was", aldus de actrice en zangeres. "Ik denk dat het veiliger was voor me."

Gaga vertelde in eerdere interviews al dat de opnamen zwaar voor haar waren en dat ze verschillende pijnlijke momenten uit haar leven gebruikte om haar personage Patrizia Reggiani vorm te geven. "Ik gebruikte de pijn die ik voelde toen ik als jong meisje aangevallen werd, toen in de steek gelaten werd door mensen van wie ik hield, toen ik me gevangen voelde in een wereld waarvan ik niet hield. Ik heb haar die pijn gegeven."

Aan Variety laat ze nu weten dat ze de onthulling over de psychiatrisch verpleegkundige niet doet om haar toewijding aan het acteervak te bewijzen. "Ik denk dat geen enkele acteur zichzelf zo ver zou moeten pushen, en ik vraag mezelf af waarom ik dat wel doe. Ik doe mijn hele leven al vrij extreme dingen en ik denk dat dat te maken heeft met het romantische beeld dat je moet lijden voor de kunst. Soms gaat dat te ver en wanneer dat het geval is, is het lastig om het in je eentje op te lossen."

De actrice hoopt dat haar ervaring anderen kan helpen. "Het is oké om hulp te vragen. Als je voelt dat het nodig is, doe het. Hoe dan ook."