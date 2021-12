Jesse Plemons wil in de toekomst alleen nog maar samen met zijn verloofde Kirsten Dunst aan filmprojecten werken, zo vertelt hij aan People.

"Ik wil nooit meer iets zonder haar doen", aldus de 33-jarige Plemons, die twee kinderen heeft met de 39-jarige Dunst en met haar een koppel vormt in de nieuwe film The Power of the Dog.

"Het is het beste wat er is. Op creatief gebied werden we al verliefd op elkaar in Fargo, we vertrouwden elkaar meteen. Ik sta constant versteld van haar. Ze acteert vanuit een heel diepe plek in haar ziel."

In The Power of the Dog spelen de twee het stel Rose en George, een weduwe en haar nieuwe man. Volgens Dunst is Rose een "beschermende" moeder over haar zoon Peter, op wie Georges broer Phil (Benedict Cumberbatch) het gemunt heeft.

"Rose kent een mate van eenzaamheid en kwetsbaarheid. Ze is precies haar naam: als je haar aanraakt, vallen haar blaadjes eraf."

In het tweede seizoen van de serie Fargo (2015) waren Plemons en Dunst ook al te zien als stel en speelden ze Peggy en Ed Blumquist. De twee verloofden zich in 2017.