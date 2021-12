Het heeft bijna dertien jaar geduurd, maar James Cameron is van plan in december 2022 eindelijk het vervolg op Avatar uit te brengen. De regisseur vertelt in gesprek met Entertainment Weekly dat de voorbereiding voor de film jarenlang duurde, onder andere omdat de acteurs moesten leren minutenlang hun adem in te houden voor alle onderwaterscènes.

Acteurs, onder wie Sigourney Weaver en Kate Winslet, hebben maandenlang getraind met mariniers om te leren te duiken zonder materiaal. Volgens Cameron kan Weaver inmiddels 6,5 minuut haar adem in houden, maar spant Winslet de kroon: de actrice kan 7,5 minuut haar adem inhouden.

"We hebben geprobeerd de film boven water op te nemen, maar het werd heel snel duidelijk dat dat niet werkte. De bewegingen kloppen niet. Het is niet met elkaar te vergelijken", aldus Cameron. De regisseur koos er uiteindelijk voor om de film op te nemen in een watertank met een inhoud van 340.000 liter.

"Mijn favoriete moment was toen Kate onder water langs kwam lopen. Ze keek me aan, zwaaide en liep toen naar de andere kant van de tank. Terwijl dat ding zo'n 12 meter breed is", verwondert de regisseur zich over de actrice met wie hij ook al samenwerkte voor Titanic.

Avatar 2 draait om de personages van Sam Worthington en Zoe Saldana, die een gezin zijn gestart. In totaal moet Avatar vier vervolgen krijgen die nu achter elkaar worden opgenomen.

Entertainment Weekly mag als eerste een beeld tonen van de nieuwe film.