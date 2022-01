The Matrix wordt beschouwd als een echte sciencefictionklassieker, maar hoofdrolspelers Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss zien in de filmreeks juist een ultiem liefdesverhaal. In gesprek met NU.nl vertellen de acteurs dat in de nieuwe Matrix-film de liefde tussen hun personages weer opleeft.

"Ik zie The Matrix Resurrections zeker als een liefdesverhaal", aldus de 54-jarige Moss, die voor de vierde keer met Reeves in een Matrix-film te zien is. "Maar voor mij persoonlijk waren alle Matrix-films liefdesverhalen."

"Daar ben ik het helemaal mee eens", voegt de 57-jarige Reeves eraan toe. "We zouden deze film niet gemaakt kunnen hebben zonder de verhalen die in de vorige films zijn verteld", aldus Moss. "Het maakt deze film diepgaander, wetende waar ze (Neo en Trinity, red.) vandaan komen en de liefde ze voor elkaar hebben opgebouwd. Daar kwam op een gegeven moment een einde aan en nu is de liefde als het ware herrezen."

The Matrix verscheen in 1999, gevolgd door The Matrix Revolutions (2003) en The Matrix Reloaded (2003). De acteurs werken dus al meer dan twintig jaar samen en hebben grote bewondering voor elkaar. "Ze heeft een krachtige geest, een groot hart, kan geweldig acteren en zorgt ervoor dat elk moment niet alleen oprecht voelt, maar ook oprecht ís", aldus Reeves over zijn tegenspeelster.

Moss heeft op haar beurt bewondering voor het feit dat Reeves zo'n goede luisteraar is. "Het is moeilijk om in een soundbite samen te vatten hoe diepgaand onze relatie is", zegt de actrice. "Onze gesprekken over van alles en nog wat zorgen er altijd voor dat ik dieper ga nadenken. Hij is zo'n goede luisteraar, dat is echt een gave. Eentje waar ik nog aan moet werken. Maar het feit dat ik tijd doorbreng met zo iemand zorgt er al voor dat ik kan reflecteren en erover kan nadenken. Ik zou nog veel langer kunnen doorgaan, Keanu is zo'n geweldige persoon."

In The Matrix Resurrections zit Neo opnieuw gevangen in de wereld van de Matrix, maar hij is zich daar niet van bewust. In plaats van de rode pil, die hem de werkelijkheid laat zien, neemt hij de blauwe pil waarmee hij in een illusie blijft leven. De film is vanaf donderdag te zien in de Nederlandse bioscopen.