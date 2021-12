De Netflix-hit Squid Game maakt kans op drie Golden Globes. De Zuid-Koreaanse productie dingt mee in de categorieën beste dramaserie, beste acteur en beste mannelijke bijrol. Het is een van de eerste niet-Engelstalige series die in de televisiecategorie tot de genomineerden behoort.

Squid Game, dat gaat over mensen die kampen met schulden en daarom meedoen aan een dodelijk spel waarbij ze veel geld kunnen winnen, neemt het in de categorie beste dramaserie op tegen Lupin (eveneens niet-Engelstalig), The Morning Show, Post en Succession.

In de categorie beste dramafilm maken Belfast, CODA, Dune, The Power of the Dog en King Richard kans. Will Smith speelt de hoofdrol in laatstgenoemde film en is ook genomineerd voor zijn rol in de categorie beste acteur in een dramafilm. Smith moet het opnemen tegen Mahershala Ali (Swan Song), Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog) en Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth).

Genomineerd voor beste vrouwelijke hoofdrol in een dramaserie zijn Jennifer Lawrence (Don't Look Up), Marion Cotillard (Annette), Alana Haim (Licorice Pizza), Emma Stone (Cruella) en Rachel Zegler (West Side Story).

De meeste nominaties zijn er voor de films The Power Of The Dog, West Side Story en Swan Song. In de categorie televisie zijn Ted Lasso, Succession en Pose kanshebbers.

Vorm van prijzengala nog niet duidelijk

De nominaties voor de 79e Golden Globe Awards werden maandag in Los Angeles voorgelezen door rapper Snoop Dogg. De prijzen worden jaarlijks door de Hollywood Foreign Press Association (HFPA) uitgereikt aan film- en televisiemedewerkers uit de Verenigde Staten en de rest van de wereld.

Het is nog niet bekend waar de prijsuitreiking plaatsvindt en welke vorm het krijgt. Normaliter is het gala te zien op zender NBC, maar die liet eerder weten af te zien van het gastheerschap. Zij maakten dit besluit omdat er veel kritiek was op de diversiteit in de HFPA. De organisatie maakte wel bekend veranderingen door te voeren om die diversiteit beter te waarborgen.