De nominaties voor de 79e editie van de Golden Globe Awards zijn maandagmiddag bekendgemaakt. Deze titels en acteurs maken op 9 januari kans op een Golden Globe, die worden gezien als een belangrijke indicator voor de Oscar-uitreiking. Hierbij een overzicht van de belangrijkste nominaties.

Films

Beste drama

Belfast

CODA

Dune

King Richard

The Power of the Dog (foto)



Beste musical of comedy

Cyrano

Don't Look Up

Licorice Pizza

Tick, Tick … Boom!

West Side Story

Beste acteur in een drama

Mahershala Ali (Swan Song)

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)

Will Smith (King Richard)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

Beste actrice in een drama

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (The Lost Daughter)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Lady Gaga (House of Gucci)

Kristen Stewart (Spencer)

147 Kristen Stewart speelt prinses Diana in nieuwe film Spencer

Beste acteur in een musical- of comedyfilm

Leonardo DiCaprio (Don't Look Up)

Peter Dinklage (Cyrano)

Andrew Garfield (Tick, Tick … Boom!)

Cooper Hoffman (Licorice Pizza)

Anthony Ramos (In the Heights)

Beste actrice in een musical- of comedyfilm

Marion Cotillard (Annette)

Alana Haim (Licorice Pizza)

Jennifer Lawrence (Don't Look Up)

Emma Stone (Cruella)

Rachel Zegler (West Side Story)

Beste mannelijke bijrol in een film

Ben Affleck (The Tender Bar)

Jamie Dornan (Belfast)

Ciarán Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (CODA)

Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)

Beste vrouwelijke bijrol in een film

Caitríona Balfe (Belfast)

Ariana DeBose (West Side Story)

Kirsten Dunst (The Power of the Dog)

Aunjanue Ellis (King Richard)

Ruth Negga (Passing)

Beste regisseur

Kenneth Branagh (Belfast)

Jane Campion (The Power of the Dog)

Maggie Gyllenhaal (The Lost Daughter)

Steven Spielberg (West Side Story)

Denis Villeneuve (Dune)

185 Bekijk hier de trailer van Dune (2021)

Series

Beste miniserie of televisiefilm

Dopesick

Impeachment: American Crime Story

Maid

Mare of Easttown

The Underground Railroad

Beste televisieserie - drama

Lupin

The Morning Show

Post

Squid Game

Succession

Beste televisieserie - comedy of musical

The Great

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso

Beste actrice in een miniserie of televisiefilm

Jessica Chastain (Scenes From a Marriage)

Cynthia Erivo (Genius: Aretha)

Elizabeth Olsen (WandaVision)

Margaret Qualley (Maid)

Kate Winslet (Mare of Easttown)

139 Bekijk de trailer van Squid Game

Beste acteur in een miniserie of televisiefilm

Paul Bettany (WandaVision)

Oscar Isaac (Scenes From a Marriage)

Michael Keaton (Dopesick)

Ewan McGregor (Halston)

Tahar Rahim (The Serpent)

Beste acteur in een televisieserie - drama

Brian Cox (Succession)

Lee Jung-jae (Squid Game)

Billy Porter (Pose)

Jeremy Strong (Succession)

Omar Sy (Lupin)

Beste actrice in een televisieserie - drama

Uzo Aduba (In Treatment)

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Christine Baranski (The Good Fight)

Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale)

Mj Rodriguez (Pose)

Beste acteur in een televisieserie - comedy of musical

Anthony Anderson (Black-ish)

Nicholas Hoult (The Great)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Beste actrice in een televisieserie - comedy of musical

Hannah Einbinder (Hacks)

Elle Fanning (The Great)

Issa Rae (Insecure)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Jean Smart (Hacks)