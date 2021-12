De discussie over een eventuele vrouwelijke James Bond loopt al jaren, maar nu heeft producent Barbara Broccoli de deur ook opengezet voor een non-binaire representatie van de geheim agent. Zij sluit niet uit dat 007 in de toekomst altijd een man moet blijven.

Daniel Craig heeft de opnames van zijn laatste Bond-film erop zitten en dus is iedereen benieuwd naar wie zijn opvolger zal zijn. Bekende namen als Henry Cavill en Idris Elba komen al jaren voorbij, maar er lijkt nog altijd geen keuze te zijn gemaakt.

De kans dat het een vrouwelijke actrice wordt is klein, aangezien Craig zich in het verleden kritisch heeft uitgesproken en Broccoli er ook niet voor open leek te staan. "James Bond blijft een man", verduidelijkt ze in de podcast Girls On Film. Maar over 007, het persoonlijke nummer dat Bond meegekregen heeft van de geheime dienst, denkt ze anders.

"Wie weet? Ik denk dat het openligt. We moeten de juiste acteur vinden", aldus Broccoli als haar gevraagd wordt of 007 non-binair zou kunnen zijn.

Een opvolger van Craig zal overigens nog op zich laten wachten, vertelt de producent ook. "Ik wil dat deze film (No Time To Die draait nog in de bioscoop, red.) alle tijd en aandacht krijgt. We moeten vieren wat Daniel de afgelopen zestien jaar heeft neergezet. Nu vragen wie de volgende Bond wordt, is alsof je een bruid bij het altaar vraagt wie de echtgenoot hierna gaat worden."