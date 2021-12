Het zingen van U2-liedjes in een film waar Bono ook aan meewerkt zou bij velen voor spanning zorgen, maar dat geldt niet voor Scarlett Johansson. De actrice, die in de animatiefilm Sing 2 zelfs een duet met de rockster doet, vertelt in gesprek met NU.nl dat het voelde alsof ze onder de douche stond te zingen.

Op de vraag of het zenuwslopend was om U2-nummers voor en met Bono te zingen, antwoordt ze lachend: "Als je het zo stelt, klinkt het behoorlijk spannend. Maar aangezien het allemaal gebeurde tijdens quarantaine en het leven toch al vreemd aanvoelde, dacht ik er eigenlijk niet over na dat andere mensen me dit ook daadwerkelijk zouden horen zingen."

"Ik was het zo gewend om alles de afgelopen achttien maanden alleen te doen, dat het haast voelde alsof ik gewoon onder de douche stond te zingen."

In Sing 2 spreekt en zingt Johansson net als in het eerste deel uit 2016 weer de stem in van het personage Ash, een stekelvarken dat haar eigen rockliedjes schrijft. Ash wordt opgezadeld met de taak de rouwende, teruggetrokken muzikant Clay Calloway (ingesproken door Bono) weer terug het podium op te krijgen.

165 'Stekelvarken' Scarlett Johansson zou liefst eigen hondje willen zijn

Geen advies ingewonnen bij Bono

De actrice, die door de jaren heen ook twee albums als zangeres uitbracht, zocht geen contact met Bono om advies in te winnen voor haar versies van de liedjes. "Misschien had ik dat wel moeten doen, ik heb zijn nummer dus ik had hem een berichtje kunnen sturen. Ik heb vooral veel naar de liedjes geluisterd, op vol volume in de auto. Toen ik de opnamestudio in moest om mijn stukken in te zingen, deed ik gewoon hetzelfde als wat ik in de auto deed."

Johansson vertelt dat de muziek van U2 haar door periodes van quarantaine heeft heen gesleept. "Die tijdloze anthems werkten voor mij geruststellend. En een nummer als Stuck In A Moment You Can't Get Out Of was ook nog eens erg toepasselijk, want vast zaten we allemaal."

Johansson, bekend van films als Black Widow, Marriage Story en Lost In Translation, bracht in 2008 het album Anywhere I Lay My Head uit. Een jaar later volgde de plaat Break Up met Pete Yorn, met wie ze in 2018 ook de EP Apart maakte. Voor Sing (2016) nam ze het originele nummer Set It All Free op.

Sing 2, waarin ook onder anderen Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Tori Kelly en Pharrell Williams te horen zijn, verschijnt 26 januari officieel in de Nederlandse bioscopen, maar is momenteel al in voorpremière te zien.