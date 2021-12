Tom Holland en Zendaya hebben zowel in de Spider-Man-films als in het echte leven een romantische relatie. Samenwerken met iemand die zo dicht bij je staat levert eigenlijk alleen maar voordelen op, vertellen de acteurs in gesprek met NU.nl. Zo voelt Holland zich zo comfortabel bij zijn vriendin dat hij "schaamteloos scheten laat" op de set.

Spider-Man: No Way Home komt 16 december uit en is de derde film waarin Holland en Zendaya samen te zien zijn als Peter Parker en MJ.

Parker wordt voor de allereerste keer in de geschiedenis van de Spider-Man-films ontmaskerd. Zijn normale leven kan hij niet langer gescheiden houden van zijn gevaarlijke leven als superheld. Daarom vraagt hij Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) om hulp, maar dat pakt verkeerd uit.

"De voordelen van met iemand werken bij wie je je zo comfortabel voelt zijn eindeloos", aldus de 25-jarige Holland. "Ik liet bijvoorbeeld laatst een scheet op Zendaya tijdens de opnames." Daar komt geen greintje schaamte bij kijken. "Volgens mij reageerde ze zelfs met: nice."

Zendaya vond de situatie totaal niet ongemakkelijk. "Ik had er ook geen last van, want je zat in je Spider-Man-pak. Ik voelde alleen wat geratel op mijn been", grapt de 25-jarige actrice. Of ze zich andersom ook zo vrij voelt bij Holland? "Ik laat geen scheten, in ieder geval niet dat hij weet."

'Dankbaar voor de tijd met Tom'

Het stel leerde elkaar in 2016 kennen op de set van Spider-Man: Homecoming. Zendaya vindt het bijzonder om de ervaring van het spelen in een Marvel-film te mogen delen met Holland. "We zijn samen opgegroeid tijdens de filmreeks en we leven samen onze droom."

De actrice vindt dat ze zich in een unieke positie bevindt. "Ik voel me een enorme geluksvogel en ik ben heel erg dankbaar voor de tijd die we tot nu toe hebben gekregen in deze Marvel-reeks. Wie weet wat de toekomst nog meer in petto heeft."

Over hun persoonlijke leven willen de twee verder niet veel kwijt. In november vertelde Holland dat hij het moeilijk vindt dat ze niet veel privacy hebben. De collega-acteurs werden afgelopen zomer zoenend op camera vastgelegd door paparazzi.