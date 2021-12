Zanger en acteur Ben Cramer is voor het eerst in veertien jaar weer in een speelfilm te zien. De 74-jarige artiest is begin januari te zien in de telefilm Herman vermoordt mensen. De zwarte comedy is op 3 januari op NPO3 te zien.

Cramer verscheen in de jaren negentig regelmatig in films en series, zoals Baantjer, Westenwind en Costa!. Hij acteerde voor het laatste in 2008, toen hij de rol van commissaris speelde in de bioscoopfilm Sinterklaas en het geheim van het grote boek.

Herman vermoordt mensen vertelt het verhaal van een oudere in een zorghuis die uit baldadigheid slechte mensen begint te vermoorden. Als hij last van zijn geweten krijgt, gelooft niemand dat hij de dader is.

De hoofdrol wordt gespeeld door acteur Aus Greidanus senior. Bijrollen zijn er voor Fockeline Ouwerkerk, Melody Klaver en Leny Breederveld. Cramer heeft een bijrol als een van de medebewoners van de zorgflat van Herman.

De film is geschreven en geregisseerd door Joost Reijmers en Thomas van der Ree.