Voor de nieuwe Spider-Man-film No Way Home zijn in Nederland inmiddels al meer dan 35.000 kaarten verkocht, heeft distributeur Universal bekendgemaakt.

Om aan de grote vraag te kunnen voldoen, heeft Pathé besloten dat de meeste bioscopen vanaf 16 december al om 6.00 uur opengaan voor extra ontbijtvoorstellingen.

Nederlandse bioscopen mogen, in elk geval tot 19 december, na 17.00 uur geen bezoekers meer ontvangen. Ook moet de 1,5 meter afstand tussen groepen worden gewaarborgd in de zalen. De vrees in de filmsector is dat het demissionaire kabinet zal besluiten deze situatie niet te veranderen na 18 december.

In de nieuwe Spider-Man-film ligt de identiteit van de held (Tom Holland) op straat. Hij vraagt Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) om hulp om deze situatie ongedaan te maken. Het plan pakt echter verkeerd uit, met grote gevolgen.