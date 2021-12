Alec Baldwin is donderdag voor het eerst sinds het dodelijke schietincident op de set van de film Rust weer in het openbaar verschenen. De acteur presenteerde het liefdadigheidsevenement Ripple of Hope Award Gala.

"Iedereen bedankt dat u gekomen bent. Mijn vrouw en ik hebben zes kinderen, dus ik doe er alles aan om ook maar dertig minuten het huis uit te kunnen", zei de acteur in zijn openingswoord.

Baldwin was samen met zijn vrouw Hilaria aanwezig bij het evenement. In zijn presentatie sprak hij onder andere over Robert F. Kennedy, de bedenker van het evenement dat in het teken staat van wereldvrede.

Eind oktober ging op de set van Rust onbedoeld een geladen wapen af dat de 63-jarige acteur vasthield en waardoor de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins overleed.

Het pistool had eigenlijk losse flodders moeten bevatten. Baldwin gaf begin december in een interview met ABC News aan dat hij de trekker niet heeft overgehaald. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.