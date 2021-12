De opnamen voor de nieuwe Netflix-reeks Heartbreak High zijn momenteel in volle gang. De Nederlandse producent Jeroen Koopman wist in 2019 de rechten van de populaire Australische serie uit de jaren negentig te bemachtigen.

Koopman twijfelde even of hij de populaire personages van destijds er weer bij zou halen, maar sloeg uiteindelijk toch een andere weg in.

"Heartbreak High voelde destijds heel goed de actuele thema's aan", vertelt de 37-jarige Koopman aan het AD.

"Sommige thema's als racisme spelen, hoe vervelend ook, 25 jaar later nog steeds. De vernieuwing zit 'm straks onder meer in de manier waarop jongeren tegenwoordig communiceren, die is veel complexer dan vroeger. Maar ook de zoektocht naar gender speelt een grotere rol."

Het nieuwe seizoen wordt momenteel opgenomen in Sydney met onbekende, jonge Australische acteurs. De reeks, die uit acht afleveringen bestaat, is volgend jaar wereldwijd te zien op Netflix.