Twee bij rivaliserende gangs betrokken jongeren worden verliefd: het verhaal van West Side Story is bekend, maar Steven Spielberg weet er met zijn versie volgens recensenten toch weer iets nieuws van te maken. De regisseur, die nooit eerder een musical maakte, heeft het origineel uit 1961 gerespecteerd, maar er wel zijn eigen draai aan gegeven.

AD - vier sterren

"Gelukkig heeft de regisseur de verleiding weerstaan om het verhaal te actualiseren. Nog steeds draait het om de jeugdbendes The Jets (witte Amerikanen) en The Sharks (Puerto Ricaanse immigranten). En natuurlijk de liefde tussen Tony (Ansel Elgort) en Maria (Rachel Zegler), moderne versies van Romeo en Julia, die ook in de musical dramatisch aan hun einde komen. De nieuwe versie is zeker niet overbodig. Het is een respectvol eerbetoon met iets meer scherpe randjes. Het is een aanklacht tegen racisme en dat maakt dit drama ook vandaag nog brandend actueel."

De Volkskrant - vier sterren

"Spielberg wijzigt (gelukkig) nauwelijks iets aan de muziek. Daar is dat signatuurfluitje van de Jets, gevolgd door het vingerknippen, als het tuig tollend en wiekend de buurt van de Sharks binnenwalst. De choreografieën zijn opzwepend en kleurrijk, nooit oeverloos. De bendegevechten ogen gemener en harder, minder balletachtig."

De Telegraaf - vijf sterren

"Spielberg behandelt het werk van zijn voorgangers met gepast respect, maar drukt ook zijn eigen stempel. De geweldige composities en energieke choreografieën zijn gebleven, maar samen met zijn vaste cameraman Janusz Kaminski brengt hij die net wat creatiever in beeld, spelend met spiegelingen, tegenlicht, schaduwen en doorkijkjes. Spielbergs West Side Story bewijst dat je, staande op de schouders van reuzen, heel hoog kunt reiken."

Trouw - vier sterren

"Helemaal van deze tijd is natuurlijk dat de Puerto Ricanen niet meer worden gespeeld door witte acteurs. Maria, in het origineel vertolkt door Natalie Wood, wordt nu verbeeld door de twintigjarige Colombiaans-Amerikaanse Rachel Zegler, een beeldige, bambi-achtige verschijning die echt kan zingen. Tonight, het duet van Tony en Maria op de brandtrap, onder Maria's slaapkamerraam, is opnieuw van een grote schoonheid. Erg ontroerend ook, twee jonge geliefden die elkaar stiekem ontmoeten en zingend beminnen. Met muziek, zang en dans de ziel blootleggen, daar gaat het om."

NRC - vier sterren

"Op vrijwel alle fronten is Steven Spielbergs remake van West Side Story een verbetering. In de precies zestig jaar oude film van Robert Wise en Jerome Robbins speelde de witte actrice Natalie Wood de Puerto Ricaanse Maria. Spielberg cast bewust latino- en latina-acteurs en -dansers als leden van de Puerto Ricaanse straatbende The Sharks en hun aanhang. Daarnaast consulteerden scenarist Tony Kushner en Spielberg specialisten om te helpen de Puerto Ricaanse cultuur zo authentiek mogelijk over het voetlicht te brengen. Ook wordt er meer Spaans gesproken in dialogen die onvertaald blijven."

