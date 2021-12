Fans hebben er bijna twintig jaar op gewacht, maar de langverwachte reboot van Sex and the City gaat donderdagavond van start. De eerste aflevering wordt in de Verenigde Staten en talloze andere landen uitgezonden op HBO Max. In Nederland is de serie pas in 2022 te zien.

And Just Like That..., zoals de doorstart heet, vertelt over de levens van Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) en Miranda Hobbes (Cynthia Nixon). Kim Cattrall, die in de originele serie de vierde vriendin Samantha Jones speelde, bedankte voor een rol in de reboot.

Sex and the City, gebaseerd op het gelijknamige boek van Candace Bushnell, was van 1998 tot 2004 te zien. Er werden in 2008 en 2010 al twee films als vervolg gemaakt.