De Friends-reünie die in mei dit jaar werd uitgezonden ging Jennifer Aniston niet in de koude kleren zitten. De actrice moest tijdens de opnames zelfs af en toe van de set weglopen omdat het haar te veel werd, vertelt ze aan The Hollywood Reporter.

"Tijdreizen is zwaar", antwoordt Aniston op de vraag waarom ze het moeilijk vond om zeventien jaar na de laatste aflevering van Friends weer met haar collega's op de set aanwezig te zijn.

"Ik denk dat we er allemaal vrij naïef in zijn gegaan en dachten dat het vooral heel leuk zou worden, omdat ze de set weer zouden bouwen zoals het was. Toen kwam ik daar en bedacht ik me ineens hoe ik me de laatste keer dat ik daar stond voelde", aldus Aniston.

"Het overviel me, omdat het voelde alsof het verleden me aansprak en zei: weet je nog hoe klote ik was?", aldus de actrice. Aniston vond het extra zwaar omdat er overal camera's waren. "Ik snap niet hoe ze de uitzending zo in elkaar hebben kunnen knippen, want ik heb meerdere keren weg moeten lopen."

De actrice, die in Friends de rol van Rachel vertolkte, legt uit dat ze rond het einde van de serie te maken kreeg met teleurstellingen in haar persoonlijke leven, waardoor ze constant haar verwachtingen moest bijstellen. "Maar als dat niet was gebeurd, zou ik nu niet de vrouw zijn die vandaag de dag ben."

Van de sitcom Friends werden tien seizoenen gemaakt. De eerste aflevering werd uitgezonden in 1994 en de laatste in 2004. De door HBO gemaakte reünie, waarin de zes hoofdrolspelers weer samenkwamen en terugblikten op het verleden, werd in mei van dit jaar uitgezonden.