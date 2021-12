De muziek van Boyz II Men is de inspiratiebron voor een nieuwe musicalfilm die binnenkort gemaakt wordt. Naar verwachting wordt de film geregisseerd door Malcolm D. Lee, die eerder Girls Trip maakte.

De film draait om een stel mannen die teruggaan naar West Philadelphia voor een reünie van de middelbare school, nadat ze twintig jaar eerder ieder hun eigen weg zijn gegaan.

Marcus Gardley schrijft het script. Hij was ook verantwoordelijk voor het script voor What's Going On, de biopic over Marvin Gaye.

Boyz II Men brak in de jaren negentig door. De r&b-groep uit Philadelphia scoorde hits met nummers als End Of The Road, It's So Hard To Say Goodbye en Let It Whip.