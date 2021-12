Steven Spielberg schrijft geschiedenis in de Amerikaanse filmwereld doordat hij heeft vastgehouden aan een authentieke Latijns-Amerikaanse cast voor zijn remake van de musical "West Side Story", die deze week wereldwijd in première gaat.

Voor de film, een bewerking van het Broadway-toneelstuk uit 1957 en de film uit 1961, selecteerde Spielberg jonge Latino-artiesten. Ook deed hij onderzoek naar het leven van Puerto Ricanen in de jaren zestig in New York.

De originele film uit 1961, een verhaal over liefde en rivaliteit, was geïnspireerd op "Romeo en Julia", met een bende witte jongeren, de Jets, en een bende Puerto Ricaanse immigranten, de Sharks, won tien Oscars.

De enige Latijns-Amerikaanse hoofdrolspeelster, Rita Moreno, won een Academy Award voor haar vertolking van Anita. De Amerikaanse actricie Natalie Wood had de hoofdrol; zij speelde de jonge Puerto Ricaanse immigrante Maria, wier verboden romance met een witte tiener de kern van de film vormt.

De remake verschilt hemelsbreed met het origineel. "Ik wilde een authentieke cast, om er zeker van te zijn dat de acteurs die de Shark-jongens en -meisjes spelen, 100 procent Latino waren, en jong", zegt Spielberg.

De regisseur is meer dan een jaar op zoek geweest naar zijn cast, onder andere in Latijns-Amerika en Australië. Twintig leden van de cast zijn Puerto Ricanen of afstammelingen van Puerto Ricanen, waaronder Moreno, nu 89, die deze keer een andere rol speelt.

Latino's vormen de grootste minderheid in de Verenigde Staten, 19 procent van de bevolking, maar zijn sterk ondervertegenwoordigd in film en televisie, zo blijkt uit talrijke studies.

Voor elk personage in de nieuwe "West Side Story" zijn interessante achtergrondverhalen gecreëerd. Sommige scènes bestaan volledig uit dialogen in het Spaans - zonder ondertiteling.

"Die taal moest in gelijke verhoudingen naast het Engels bestaan", zei Tony Kushner, die het scenario schreef.

Spielberg hoopt dat het publiek "samen in het theater zal zitten, zodat het Engelstalige publiek plotseling het gelach van de Spaanstalige bezoekers uit bepaalde delen van het theater hoort komen."

De nieuwe "West Side Story" geeft een actuele boodschap van liefde en tolerantie in een tijd van groeiende raciale spanningen in de Verenigde Staten, vindt Ariana DeBose, de Afro-Latino actrice en danser die Anita speelt.

"Een van de mooiste lessen van 'West Side Story' is dat deze twee groepen mensen meer overeenkomsten hebben dan verschillen, en dat past bij enkele grotere problemen die we wereldwijd in de samenleving hebben. "Er was geen beter moment voor 'West Side Story' om mensen eraan te herinneren dat we beter zijn als we samen optrekken."