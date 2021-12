Acteur en activist Michael Sheen wil het geld dat hij met acteren verdient voornamelijk in sociale projecten steken, vertelt hij in een interview met The Big Issue.

"Eigenlijk heb ik mezelf omgetoverd tot een sociale onderneming, een not for profit-acteur", aldus de 52-jarige acteur, die bekend is van onder meer Twilight, Good Omens en Frost/Nixon.

Zijn rol in de 72 uur durende theaterproductie The Passion in zijn thuisstad Port Talbot in Wales betekende voor de acteur een ommekeer in zijn leven. "Het hele dorp was betrokken bij die productie en ik leerde zo veel mensen en organisaties kennen waarvan ik niet wist dat ze bestonden, zoals groepen die kinderen hielpen zodat ze een keertje konden gaan bowlen of naar de film konden."

Toen hij maanden later weer terugkwam in Port Talbot werd duidelijk dat een van de organisaties niet meer bestond. "Ik wilde die mensen helpen. Ik wilde meer zijn dan alleen een sponsor."

Een ander belangrijk moment voor Sheen was het WK voetbal voor daklozen, dat in 2019 in Cardiff werd gehouden. Toen het toernooi afgelast dreigde te worden vanwege een geldtekort, besloot Sheen in te grijpen. "Ik had een huis in de Verenigde Staten en een huis hier (in Wales, red.), en ik heb ze allebei te koop gezet. Het was eng en stressvol en de financiële gevolgen zal ik nog lang voelen. Maar zolang ik het geld terug kan blijven verdienen met werken, komt alles in orde."