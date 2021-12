Katja Herbers maakt kans op de Critics' Choice Award voor beste actrice in een dramaserie. De Nederlandse actrice neemt het op tegen vijf andere actrices voor de Amerikaanse tv-prijs.

Herbers is genomineerd voor haar rol in de serie Evil. De dramaserie draait om een nuchtere psychologe (Herbers) en een spirituele priester in opleiding die samen misdaden onderzoeken waar mogelijk een bovennatuurlijke verklaring voor is. Zender CBS bestelde recent een derde seizoen.

Herbers neemt het op tegen MJ Rodriguez (Pose), Christine Baranski (The Good Fight), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Uzo Aduba (In Treatment) en Chiara Aurelia (Cruel Summer). Andere grote series met meerdere nominaties zijn Mare of Eastown en Succession (allebei HBO) en Ted Lasso (Apple TV).

De Critics' Choice Awards worden sinds 1995 jaarlijks uitgereikt door de Broadcast Film Critics Association. De winnaars worden 9 januari online bekendgemaakt.

Herbers woont en werkt al een aantal jaar in de Verenigde Staten. Haar Amerikaanse werkzaamheden wisselt ze af met Nederlandse projecten, zoals de film De Kuthoer.