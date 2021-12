Edward D. Shames, een Amerikaanse veteraan van de Tweede Wereldoorlog, is vrijdag op 99-jarige leeftijd overleden in zijn eigen huis. Shames was het op een na laatste nog levende lid en de laatste levende officier van de zogenoemde Band of Brothers, een groep elitesoldaten waarover in 1992 een boek en in 2001 een miniserie op HBO verschenen.

Shames landde tijdens D-day op 6 juni 1944 als parachutist in de Franse regio Normandië en nam vervolgens deel aan verschillende offensieven van de geallieerden.

"Ed kreeg de reputatie zeer koppig en uitgesproken te zijn en stelde de hoogste eisen aan zichzelf en zijn medesoldaten", valt in zijn overlijdensbericht te lezen.

Nadat Duitsland zich had overgegeven, ging Shames met zijn medesoldaten het Kehlsteinhaus in de deelstaat Beieren binnen.

Daar vond Shames een aantal flessen cognac die "alleen voor de Führer (Adolf Hitler, red.)" bedoeld waren, zo meldt het overlijdensbericht. Shames zou de cognac gedronken hebben op de bar mitswa van zijn oudste zoon.

Er is nog één lid in leven van de Band of Brothers, de 97-jarige Bradford Freeman.