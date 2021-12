Elke week breidt Netflix het aanbod verder uit met nieuwe series en films. Sinds deze week zijn de laatste afleveringen van Lost in Space en La casa de papel te zien.

Series

Nisser (seizoen 1)

In deze Deense horrorserie viert een familie kerstvakantie op een afgelegen eilandje. Tijdens de rit naar het vakantiehuisje rijden ze een mysterieus dier aan, waarna de dochter van het gezin het gewonde beestje stiekem meeneemt naar huis. Ze heeft niet door dat het schattige monstertje eigenlijk heel gevaarlijk is.

Lost in Space (seizoen 3)

In het derde en laatste seizoen van Lost in Space is de familie Robinson elkaar kwijtgeraakt. De kinderen zitten vast op een mysterieuze planeet en hun ouders proberen hen te vinden. Terwijl de Robinsons naar elkaar zoeken, ontdekken ze dat de robots een grote aanval plannen en dat niemand veilig is.

Trailer - Lost in Space seizoen 3

La casa de papel (seizoen 5, deel 2)

Ook aan La casa de papel komt een einde. De finale werd zo lang mogelijk uitgesteld door het vijfde seizoen in twee stukken te hakken, maar na deze vijf laatste afleveringen is de Netflix-hit echt afgelopen. Het verhaal gaat verder met de grootste roof aller tijden en het is de vraag welke overvallers de strijd met de politie heelhuids zullen overleven.

Films

A Castle for Christmas (2021)

Schrijfster Sophie Brown (Brooke Shields) heeft haar fans boos gemaakt met het einde van haar nieuwe boek. Om te ontsnappen aan de kritiek, reist ze naar een afgelegen Schots dorpje, waar haar vader vandaan komt. In een opwelling besluit ze daar een kasteel te kopen, maar de knappe eigenaar (Cary Elwes) probeert dit te voorkomen.

The Power of the Dog (2021)

De broers Phil (Benedict Cumberbatch) en George (Jesse Plemons) zijn samen eigenaar van de grootste ranch in de Montanavallei. Wanneer de zachtaardige George in het geheim trouwt met de weduwe Rose (Kirsten Dunst) zoekt de wrede Phil naar een manier om de onschuldige vrouw te ruïneren.

Single All the Way (2021)

Peter (Michael Urie) is bang dat zijn familie tijdens de feestdagen weer gaat zeuren over het feit dat hij nog steeds single is. Hij vraagt zijn beste vriend Nick (Philemon Chambers) om te doen alsof ze een stelletje zijn, maar dit plan gaat fout wanneer Peters moeder een blind date voor hem regelt.

The Notebook (2004)

Een man leest zijn dementerende vrouw voor uit een notitieboekje. Hij vertelt haar hoe het rijke meisje Allie verliefd wordt op de charmante Noah, maar dat haar ouders niet blij met deze romance zijn en dat de relatie eindigt. Toch blijven de twee van elkaar houden en komen ze elkaar op een later moment weer tegen.

Deze films en series verschenen deze week ook op Netflix:

Angèle (2021)

Dig Deeper: The Disappearance of Birgit Meier (seizoen 1)

Light the Night (seizoen 1)

School of Chocolate (seizoen 1)

The Land (2021)

Encounter (seizoen 1)

14 Peaks: Nothing is Impossible

Blackbird (2020)

I Am Belmaya (2020)

Lead Me Home (2021)

Mo Amer: Mohammed in Texas (2021)

More the Merrier (2021)

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (2016)

5X2 (2005)

A Beautiful Life (2011)

A Beautiful Day in the Neighborhood (2019)

A French Mistress (1960)

A Man About the House (1947)

Adorable Liar (1962)

Against All Odds (1984)

Alissa (1998)

Allons z'enfants (1981)

Blood from the mummy's tomb (1971)

Blind Detective (2013)

Cesar and Rosalie (1972)

Champions (1984)

Chino (1973)

Circus of Horros (1960)

Clash of Titans (2010)

Clockwise (1986)

Demons of the Mind (1972)

Are You Being Served: The Movie (1977)

Britannia Hospital (1982)

L'Air de Paris (1954)

A Cinderella Story (2004)

Diva (1981)

Dr. Jekyll and Sister Hyde (1971)

Don't Go Breaking My Heart (2011)

Elf (2003)

Eighth Grade (2018)

Entre Nous (1983)

Elysium (2013)

Elvy's World So Ibiza (2018)

Fear in the Night (1972)

Hellegat (1980)

World War Z (2013)

War on Everyone (2016)

Vacation (2015)

Touchez pas au grisbi (1954)

Tom & Jerry: The Movie (1992)

Tokio Godfathers (2003)

The Tales of Hoffmann (1951)

The Sleeping Tiger (1954)

The Profession of Arms (2002)

The Polar Express (2004)

The Matrix (1999)

The Matrix Reloaded (2003)

The Matrix Revolutions (2003)

The Mask (1994)

The Losers (2010)

The Italian Job (2003)

The Immortal (2019)

The Fallen Idol (1948)

The End of the Journey (1981)

The Dictator (2012)

The Cleanse (2016)

The Blue Lagoon (1980)

The Blue Lamp (1950)

Teenage Mutant Ninja Turtles 2 (2016)

T2: Trainspotting (2017)

Switch (2013)

Superbad (2007)

September 11 (2002)

SDU: Sex Duties Unit (2013)

Sa Majesté Minor (2007)

Roads to the South (1978)

Back to 1989 (seizoen 1)

Haunted House (seizoen 1)

Bordertown: Mural Murders (2021)

Green Snake (2021)

Kayko & Kokosh (seizoen 1 en 2)

#ABTalks (seizoen 1)

Rain or Shine (seizoen 1)

Sooryavanshi (2021)

The Whole Truth (2021)

Coyotes (seizoen 1)

Brother in Love (2019)

Bygones Be Bygones (2017)

Burned Bridges (1975)

Chronicle of Passion (1972)

Deliha 2 (2018)

Exploring the Snow - The Final Volume (2017)

These Foolish Things (2006)

The Steal (1995)