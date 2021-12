Alec Baldwin voelt zich niet verantwoordelijk voor het fatale ongeval met een wapen op de set van de film Rust. "Iemand is hier verantwoordelijk voor, maar ik ben dat niet. Als ik het idee had gehad dat dat wel zo was, had ik misschien wel een einde aan mijn leven gemaakt", zei de acteur donderdag in een interview met ABC News.

De 63-jarige acteur verwacht dan ook niet te worden vervolgd voor het incident. Mensen "met kennis van de zaak" zouden hem hebben verteld dat dat zeer onwaarschijnlijk is. "De verantwoordelijkheid van een acteur is te doen wat de wapenexpert hem opdraagt", aldus Baldwin.

Naast acteur was Baldwin ook een van de producenten van Rust. Maar volgens de 30 Rock-acteur beperkte zijn betrokkenheid als producer zich tot het verhaal en de casting van de acteurs.

Baldwin zei dat hij na wat er is gebeurd op de set van Rust, geen wapen meer wil aanraken. "Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit nog een film zal doen waar wapens in voorkomen", aldus de acteur.

Baldwin gaf in het emotionele vraaggesprek geen antwoord op de vraag wat er precies is misgegaan op 21 oktober, toen de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins fataal werd geraakt door een projectiel uit het wapen dat Baldwin vasthield voor de repetitie van een scène. Hij zei geen idee te hebben hoe er munitie in het wapen kon zitten, of waarom er überhaupt kogels op de set aanwezig waren.

Baldwin dacht dat cameravrouw was flauwgevallen

De acteur zegt dat hij er zo van overtuigd was dat er geen kogels in het wapen zaten, dat hij niet doorhad dat hij de cameravrouw had geraakt. In eerste instantie dacht hij dat ze was flauwgevallen, maar toen bleek ook regisseur Joel Souza gewond. Pas nadat hij door de politie was verhoord, kreeg Baldwin te horen dat er munitie in het wapen zat en Hutchins het incident niet had overleefd.

Baldwin verklaarde eerder al dat hij de trekker van het wapen nooit had overgehaald. "Ik heb het wapen doorgeladen. Ik vroeg: 'doe je dat zo?'. Toen liet ik los en het wapen ging ineens af." Als presentator George Stephanopoulos dat herhaalt, bevestigt Baldwin zijn eerdere antwoord. "Nee, ik zou nooit een pistool op iemand richten en dan de trekker overhalen. Nooit."