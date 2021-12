Deze woensdag is het een jaar geleden dat Elliot Page bekendmaakte transgender te zijn. Wat is er sindsdien met de acteur gebeurd?

Elliot Page. Dat is wat kijkers van de Netflix-serie The Umbrella Academy te zien krijgen als een aflevering is afgelopen. De serie werd al uitgezonden voordat Page zijn transitie voltooide, maar toen het zover was werd de naam van de acteur in de aftiteling onmiddellijk aangepast.

Deze actie van Netflix laat zien dat de filmindustrie in Hollywood langzaamaan leert respectvol om te gaan met acteurs, regisseurs en producenten die zichzelf als transgender persoon definiëren. Een goed voorbeeld hiervan is de succesvolle serie Transparent van Netflix-concurrent Amazon, die door regisseur Silas Howard een cast met veel transgender personen kreeg.

Toen Page in de jaren negentig opgroeide en voor het eerst bewust naar films en series keek, zag hij nergens acteurs die verbeeldden wat hij op dat moment zelf meemaakte. In een interview met Time zegt Page daarover: "Er bestonden simpelweg geen voorbeelden." En als er al een transgender persoon in een film centraal stond, dan werd deze bijna altijd door een heteroseksuele man gespeeld. Daarnaast liepen de films in kwestie bijna altijd tragisch af.

Management krijgt veel verzoeken binnen

In hetzelfde interview in Time wordt duidelijk dat zijn management sinds zijn post op Instagram meer aanvragen heeft binnenkregen dan ooit tevoren. Het zijn verzoeken om te gaan regisseren, produceren en acteren. Veel van die aanvragen zijn transgerelateerd, maar sommige aanvragen gaan ook over het spelen van een mannelijk personage.

En juist die rol heeft Page sinds zijn coming-out vorig jaar nog niet vertolkt. Sterker nog, op dit moment zijn de opnames bezig voor de televisieserie ARK, waarin Page zijn stem aan het vrouwelijke personage Victoria Walker leent. Maar ondertussen heeft Page wel op Instagram van zich laten horen met verschillende bijdragen waarin hij eerlijk vertelt over zijn leven als transgender persoon.

Op 24 mei van dit jaar, ongeveer een half jaar na zijn coming-out, plaatst Page een foto van zichzelf op Instagram. Hij poseert voor het eerst sinds zijn transitie in zijn blote bast. Hij draagt een bermudazwembroek en een petje, losjes op zijn hoofd. Een gouden ketting en een grote zonnebril maken het plaatje af.

"Trans bb's first swim trunks", staat er in het bijschrift, aangevuld met de hashtags #transjoy en #transisbeautiful. Page is enkele tijd voor de foto geopereerd aan zijn borst. Een operatie die hij in een interview met Oprah Winfrey niet alleen als een "levensveranderende", maar ook vooral als "levensreddende" ingreep ziet. "En dat is voor veel mensen het geval", aldus Page.

Misschien wel zijn belangrijkste rol

Op 29 november post hij eenzelfde soort selfie op Instagram. Net zo zelfbewust als op die foto uit mei poseert Page voor de spiegel. Weer is het bovenlijf ontbloot. Maar de enigszins sullige pantoffels versterken juist het beeld dat Page uitstraalt wie hij voelt te zijn.

Het bijschrift versterkt die nonchalante houding: "O, mooi. Mijn nieuwe telefoon doet het." Zij die op dit moment vechten om te worden wie ze al zijn, kunnen de foto's gebruiken voor hun strijd. Het is tot nu toe de belangrijkste rol die Page vertolkt.