Park Hae-soo, een van de hoofdrolspelers van Squid Game, heeft zijn volgende klus binnen: de veertigjarige acteur heeft een rol in de Zuid-Koreaanse remake van La casa de papel bemachtigd.

Park is in Squid Game te zien als deelnemer Cho Sang-woo, een investeerder die door de politie wordt gezocht voor megafraude. In de Zuid-Koreaanse versie van La casa de papel gaat hij Berlin spelen. Pedro Alonso vertolkt deze rol in de originele serie.

Netflix kondigde in november 2020 aan dat er een Zuid-Koreaanse remake van La casa de papel - internationaal uitgebracht als Money Heist - in de maak was. De oorspronkelijke Spaanse versie was een miniserie.

Nadat de eerste vijftien afleveringen in Spanje waren uitgezonden, kocht Netflix de rechten. Het seizoen werd vervolgens opnieuw gemonteerd en opgedeeld in 22 kortere afleveringen, die vanaf december 2017 wereldwijd te zien waren. La casa de papel bleek een succes en kreeg vijf seizoenen.

De laatste afleveringen van de serie zijn vanaf vrijdag te zien op Netflix. De streamingdienst maakte dinsdag bekend dat in 2023 een spin-off rond het personage Berlin verschijnt.