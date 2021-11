Aanklagers die vinden dat Bill Cosby in de gevangenis thuishoort, vragen het Amerikaanse Hooggerechtshof om de uitspraak te herzien waarmee de nu 84-jarige acteur in juni dit jaar op vrije voeten kwam. Dat meldt The New York Times.

De populaire entertainer werd in 2015 gearresteerd; hij werd ervan beschuldigd dat hij Andrea Constand elf jaar eerder drie keer had gedrogeerd en seksueel misbruikt in zijn huis in een buitenwijk van Philadelphia.

Constand was een voormalige medewerker van Temple University die Cosby als haar mentor beschouwde. Op het moment van de arrestatie was de acteur ook door tientallen andere vrouwen beschuldigen van aanranding of wangedrag.

Een van de eerste vonnissen in het #metoo-tijdperk

De aanranding was voor de jury aanleiding om Cosby in 2018 te veroordelen tot een gevangenisstraf van tussen de drie en tien jaar. Dat vonnis, een van de eerste in het #metoo-tijdperk, gold als een doorbraak.

Cosby ging in beroep bij het hof van beroep van de staat Pennsylvania omdat een vorige openbare aanklager hem een overeenkomst tot niet-vervolging had aangeboden. Het hof gaf hem gelijk en besloot in juni dit jaar dat het vonnis van de jury ongeldig was,

De vernietiging van het vonnis wordt nu aangevochten door de aanklagers. Een woordvoerder van Cosby, Andrew Wyatt, noemde het besluit om herziening van het Hooggerechtshof te vragen "een zielige laatste wanhopige poging".

Of het federale hooggerechtshof de zaak zal behandelen, is zeer de vraag. Het hof verwerpt de overgrote meerderheid van de verzoekschriften waarin herziening wordt gevraagd.