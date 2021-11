Tom Holland gaat opnieuw de rol van Spider-Man spelen in een nieuwe Spider-Man-trilogie, vertelt producent Amy Pascal aan filmwebsite Fandango.

In december komt de film Spider-Man: No Way Home uit. Dit is het laatste deel van de eerste Spider-Man-trilogie waarin Holland de hoofdrol vertolkt.

"Dit is niet de laatste film die we gaan maken met Marvel, en niet de laatste Spider Man-film. We zijn ons aan het klaarmaken voor de volgende Spider Man-film met Tom Holland en Marvel. We denken aan drie films, en we gaan nu verder met de volgende drie”, aldus Pascal.

De 25-jarige Holland speelde Spider-Man sinds 2017, hij nam het stokje over van Andrew Garfield. Daarvoor was Tobey Maguire te zien in drie films over Spider-Man.