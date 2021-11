De Amerikaanse fotograaf Firooz Zahedi heeft een rechtszaak verloren van productiemaatschappij Miramax over de auteursrechten van een foto van Pulp Fiction-personage Mia Wallace, gespeeld door actrice Uma Thurman. Dit meldt The Hollywood Reporter maandag.

De foto is gebruikt voor de promotie van de film van regisseur Quentin Tarantino, die in 1994 uitkwam. Zahedi spande de rechtszaak in september aan tegen Miramax vanwege het gebruik van de afbeelding op "ontelbare consumentenproducten".

Volgens de productiemaatschappij werkte Zahedi op basis van een huurovereenkomst, maar zij konden het bewijs van deze overeenkomst niet meer vinden. Hoewel het bedrijf in de jaren negentig copyright claimde, was het volgens de rechter aannemelijk dat Miramax' auteursrechtregistratie alleen de poster betrof, en niet de foto.

Door een foto die de stiefzoon van de fotograaf in 2015 op Instagram plaatste, werd Miramax toch in het gelijk gesteld. Hierop was Zahedi te zien met een actiefiguurtje van Mia Wallace, met daarbij de tekst: "Felicitaties voor mijn stiefvader. Het blijkt dat hij geen royalty's heeft gekregen voor zijn beroemde foto van Uma. Maar hij heeft nu tenminste wel het speeltje."

Door deze foto oordeelde de rechter dat het duidelijk was dat Zahedi wist dat de productiemaatschappij de rechten van de foto had.

Ook oordeelde de rechter dat als de auteursrechten van de afbeelding niet in het geding waren en dit simpelweg ging over Miramax' gebruik van Zahedi's werk ging, hij drie jaar heeft gehad om een rechtszaak aan te spannen.

In 2014 besloot het Amerikaanse Hooggerechtshof dat het verjaringstermijn van drie jaar geldt voor zaken over auteursrechten.