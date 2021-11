Hoofdrolspeler Channing Tatum, regisseur Steven Soderbergh en schrijver Reid Carolin werken opnieuw samen voor het derde deel van de Magic Mike-films, dat de titel Magic Mike's Last Dance krijgt.

De film wordt gemaakt voor streamingdienst HBO Max. Tatum laat maandag in een verklaring aan Amerikaanse media weten er "geen woorden voor" te hebben dat Magic Mike terugkeert.

Op Twitter laat de acteur de voorkant van zijn script zien met de tekst: "Nou wereld, het ziet ernaar uit dat Mike Lane [zijn personage in de film, red.] weer meedoet."

Het eerste deel van de Magic Mike-films, dat in 2012 uitkwam, is gebaseerd op het leven van Tatum, die in zijn jonge jaren als stripper werkte. In 2015 verscheen het vervolg Magic Mike XXL. Wanneer het derde deel uitkomt, is nog niet bekend.