Netflix haalt elke week verschillende films en series van hun streamingdienst af. Deze week verwijdert Netflix onder meer Only the Brave en Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Ook de thriller Joker verdwijnt van de streamingdienst.

In Joker werkt Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) als clown, wat gezien zijn oncontroleerbare lachbuien goed uitkomt. Maar in de grauwe stad Gotham City is dat baantje geen pretje; Arthur wordt vaak bespot en uitgemaakt voor freak. Dit zorgt ervoor dat hij kiest voor een krankzinnig leven vol chaos en misdaad. Phoenix kreeg een Oscar voor zijn acteerprestaties.

145 Bekijk hier de trailer van Joker

Deze week verwijdert Netflix:

A Bad Moms Christmas (2017) - 29 november

Only the Brave (2017) - 29 november

Man Down (2017) - 29 november

1000 Rupee Note (2014) - 30 november

Richard Pryor: Live in Concert (1979) - 30 november

Across Grace Alley (2013) - 30 november

Interrogation (2015) - 30 november

The Violin Player (2016) - 30 november

Crank 2: High Voltage (2009) - 30 november

Geronimo: An American Legend (1993) - 30 november

Fun with Dick and Jane (2005) - 30 november

Glory (1989) - 30 november

Hostel: Part III (2011) - 30 november

Vendetta (2015) - 30 november

Wandering Stars (2019) - 30 november

The Little Mermaid (2018) - 30 november

The Legend of Secret Pass (2010) - 30 november

The Informer (2019) - 30 november

Teenage Mutant Ninja Turtles (2007) - 30 november

Shelby American (2019) - 30 november

Gantz (2004) - 30 november

Gormiti (2018) 30 november

Missing (2017) - 30 november

Tenkai Knights (2013) - 30 november

The Team (2015) - 30 november

For Keeps? (1988) - 30 november

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) - 30 november

The Rainmaker (1997) - 30 november

We Are Your Friends (2015) - 1 december

Temple (2017) - 1 december

Lost & Found Music Studios (2016) - 3 december

Joker (2019) - 4 december

Bob’s Broken Sleigh (2015) - 5 december

Titels die binnenkort verdwijnen van Netflix:

The Cuba Libre Story (2015) - 8 december

Serial Killer with Piers Morgan (2018) - 9 december

Inside the Real Narcos (2018) - 14 december

Clarence (2014) - 14 december

Crazy, Lovely, Cool (2018) - 14 december

Ice Fantasy (2016) - 14 december

Johan Falk (2009) - 14 december

Liberty (2018) - 14 december

On the Real (2017) - 14 december

Sons of the Caliphate (2017) - 14 december

Steven Universe (2013) - 14 december

State of Happiness (2018) - 14 december

The Amazing World of Gumball (2011) - 14 december

We Bare Bears (2015) - 14 december

Adventure Time (2010) - 14 december