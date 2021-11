Rita Moreno heeft zich jarenlang ingezet voor een betere representatie van Latijns-Amerikaanse mensen in films en doet datzelfde nu voor ouderen. De actrice, die op 11 december negentig jaar oud wordt, vindt het belangrijk dat ook ouderen sexy kunnen zijn.

De Emmy-, Oscar-, Tony- en Grammy-winnares benadrukt in een interview met The Guardian waarom zij er voor gestreden heeft dat haar personage in de serie One Day at a Time sexy mocht zijn. De actrice speelde de oma en moeder, maar hamerde bij het maken van het script er op dat seksualiteit ook onderdeel van het personage moest zijn.

"Niemand van mijn leeftijd wordt nog gezien als iemand met eierstokken. Je kunt weliswaar geen baby meer krijgen, maar je kunt wel nog steeds sexy zijn", aldus de actrice.

Moreno, die bekend werd door haar rol in West Side Story, heeft op latere leeftijd ontdekt hoeveel ze van zichzelf kan houden. Door psychotherapie, maar ook na het overlijden van haar echtgenoot. "Ik vind het heerlijk om alleen te zijn. Het is zelfs geweldig, als je maar houdt van jezelf."