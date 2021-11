Regisseur Hayao Miyazaki onderbreekt zijn pensioen om weer een lange animatiefilm te maken, zo maakte hij in een interview met The New York Times bekend.

In het interview vertelt de medeoprichter van de Japanse animatiestudio Studio Ghibli, bekend van animatiefilms als My Neighbor Totoro, Princess Mononoke en Spirited Away, dat de nieuwe animatiefilm gebaseerd is op het boek How Do You Live? van Genzaburo Yoshino uit 1937.

Het verhaal volgt een tienerjongen in Tokio die bij zijn oom intrekt nadat zijn vader is overleden. De roman is naar verluidt een van de favoriete boeken van de regisseur.

Miyazaki heeft zijn pensioen vaker onderbroken om toch weer een animatiefilm te maken. Dat deed hij onder andere voor de film Spirited Away. Dat werd de succesvolste film van Studio Ghibli en won in 2001 als eerste animatiefilm een Oscar.

Producer Toshio Suzuki, medeoprichter van Studio Ghibli, beschreef de nieuwe film als "fantasie op grote schaal".

De laatste film die Miyazaki heeft geregisseerd, was The Wind Rises uit 2013.