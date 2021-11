Pathé, de grootste bioscoopexploitant van Nederland, gaat vanaf zondag waar mogelijk meer vertoningen programmeren in de uren dat de bioscopen nog wel open mogen zijn, laat een woordvoerder zaterdag weten.

"Wij zullen de programmering gaan optimaliseren waar mogelijk", meldt hij. De actuele informatie en starttijden zullen vanaf zondag op de website van de bioscoopketen te vinden zijn.

De bioscoopsector noemt het "een enorme klap" dat bioscopen en filmtheaters niet alleen om 17.00 uur moeten sluiten, maar dat ze naast de controle van het coronatoegangsbewijs ook de 1,5 meter afstand moeten gaan handhaven.

De sector vindt de maatregelen onbegrijpelijk: "De bioscoopsector heeft de QR-check vanaf het begin op orde en controleert actief. Gedurende de gehele coronacrisis zijn er geen naar de bioscopen en filmtheaters herleidbare besmettingen vastgesteld."

Het is onduidelijk of alle nieuwe bioscoopfilms die in de komende weken gepland stonden ook uitkomen. De makers van de familiefilm Captain Nova, die vanaf donderdag te zien zou zijn, hebben laten weten de film wel gewoon te draaien. "Juist in deze tijd zien we het als onze taak om mensen afleiding te bieden", aldus de makers.