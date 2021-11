Lady Gaga is al ruim tien jaar niet meer weg te denken uit de hitlijsten, maar de laatste jaren maakt ze niet alleen furore als popster. Ze scoorde al meerdere goed ontvangen acteerklussen en is te zien in de nieuwe film House of Gucci. Voor degenen die haar muziekcarrière op de voet volgen, komt het acteersucces wellicht niet helemaal uit de lucht vallen.

Toen Lady Gaga, geboren als Stefani Germanotta, in 2008 haar eerste successen behaalde met nummers als Just Dance en Poker Face, hadden misschien niet veel mensen verwacht dat we hier te maken hadden met een artiest die met haar acteerprestaties genomineerd zou worden voor een Oscar. Toch liet ze al vroeg in haar carrière iets van haar acteerkwaliteiten zien.

In de eerste jaren van haar muziekcarrière, waarin ze de ene na de andere nummer 1-hit scoort, weet Lady Gaga al meermaals indruk te maken met haar vaak lange en verhalende videoclips. In 2009 is ze samen met acteur Alexander Skarsgard te zien in de clip voor Paparazzi. in de inmiddels 280 miljoen keer bekeken video speelt ze een vrouw die wraak neemt op haar vriend die haar expres blootstelt aan paparazzifotografen.

Een jaar later pakt ze uit met een bijna tien minuten durende video bij het nummer Telephone met Beyoncé (goed voor 414 miljoen views). Hierin slaan de twee zangeressen op de vlucht nadat ze de bezoekers van een restaurant vergiftigen. Ook voor nummers als Alejandro en Born This Way maakt ze uitgebreide, filmische videoclips. Het blijken de eerste stapjes naar acteersucces.

Van bijrollen naar de eerste hoofdrol

In 2013 en 2014 volgen de eerste bijrollen in films. Zo is ze te zien in de actiefilm Machete Kills met Danny Trejo en speelt ze een serveerster in Sin City: A Dame to Kill For.

De eerste hoofdrol volgt in 2015, als ze gecast wordt als The Countess in American Horror Story: Hotel, het vijfde seizoen van de serie. Lady Gaga speelt de bloeddorstige eigenaresse van het hotel die geen jaar ouder lijkt te worden (maar geen vampier is volgens Ryan Murphy, de maker van de show).

Hoewel haar acteerprestaties in de serie gemengde recensies opleveren, wint ze een Golden Globe voor beste actrice in een miniserie of tv-film, wat haar als actrice definitief op de kaart zet. Na een bijrol in het zesde seizoen van American Horror Story is het tijd voor de eerste hoofdrol in een film.

Erkenning voor A Star Is Born

Samen met Bradley Cooper (die ook in de regisseursstoel plaatsneemt) speelt ze in een remake van het musicaldrama A Star Is Born. Lady Gaga neemt de rol van serveerster Ally op zich, die droomt van een carrière als zangeres. Tijdens een optreden in een bar ontmoet ze een bekende country- en rockzanger (Cooper) met wie ze een relatie begint en die haar carrière op gang helpt.

De film wordt een van de grootste financiële successen van Hollywood in 2018 en ook de recensies zijn lovend, niet in de laatste plaats om de acteerprestaties van Lady Gaga en haar chemie met Cooper. De film wordt genomineerd voor meerdere Oscars. Ook Lady Gaga krijgt een nominatie in de categorie beste actrice. Uiteindelijk wordt alleen de nominatie voor beste soundtracklied verzilverd met het duet Shallow, dat ook haar grootste muzikale hit in jaren betekent.

Gemengde recensies House of Gucci, Lady Gaga geprezen

Een jaar later bemachtigt ze een hoofdrol in de film House of Gucci, over de door schandalen en zelfs moord geplaagde modefamilie. Lady Gaga is gecast als Patrizia Reggiani, de ex-vrouw van Maurizio Gucci die een huurmoordenaar in de arm neemt om hem om het leven te brengen.

Het is een rol die Lady Gaga niet in de koude kleren gaat zitten. "Ik stortte zelf ook in toen Patrizia instortte. Het was niet eens een bewuste keuze dat ik me zo erg in het personage inleefde", zei ze hierover in een interview met The Hollywood Reporter.

De moeite die de actrice in de rol stak, was niet tevergeefs. Hoewel de film van Ridley Scott behoorlijk kritische recensies krijgt, zijn de meeste recensenten wel overtuigd van Lady Gaga's acteerprestaties - ondanks haar Italiaanse accent dat soms wat Russisch aandoet. "Gaga bewijst in House of Gucci een actrice van grote klasse te zijn. Sterker, zodra zij in de veel te lange en onevenwichtige film even uit beeld verdwijnt, zakt de film meteen in elkaar", valt te lezen in de recensie van het AD.

Voor zover bekend heeft Lady Gaga zich nog niet verbonden aan een volgend film- of televisieproject, maar de kans dat andere rollen (en nieuwe Oscar-nominaties) zich aandienen lijkt groot.