In de film Midas Man, die over Beatles-manager Brian Epstein gaat, kruipen relatief jonge en onbekende acteurs in de huid van de legendarische bandleden.

John Lennon wordt gespeeld door Jonah Lees, die een rol speelde in de Netflix-serie The Letter for the King. Blake Richardson vertolkt de rol van Paul McCartney en Leo Harvey Elledge en Campwell Wallace kruipen in de rol van respectievelijk George Harrison en Ringo Starr.

Eerder werd al bekend dat Jacob Fortune-Lloyd, die bekend is van zijn rol in de Netflix-hit The Queen's Gambit, de rol van 'vijfde Beatle' Epstein speelt. Acteur Adam Lawrence speelt de rol van de oorspronkelijke drummer Pete Best.

De productie van de film lag een tijdje stil omdat regisseur Jonas Akerlund opstapte. Hij werd vervangen door Sara Sugarland, waarna de opnames weer zijn hervat.

Midas Man gaat over het leven van Epstein, onder wie The Beatles in de jaren zestig groot werden. Hij raadde de band onder meer aan om in nette kostuums te gaan optreden en niet meer te eten en drinken op het podium. Epstein was van 1962 tot zijn dood in 1967 manager van The Beatles.