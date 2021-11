De Litouws-Nederlandse film Mr. Landsbergis heeft twee awards in de wacht gesleept op het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA). De winnaars van het competitieprogramma werden donderdag bekendgemaakt tijdens de Awards Ceremony in het Compagnietheater in Amsterdam. De uitreiking was zowel in de zaal als online te volgen.

De film Mr. Landsbergis, waarin de maker Sergei Losnitza de Litouwse politicus Vytautas Landsbergis laat terugblikken op de onafhankelijkheidsstrijd van zijn land, kreeg de IDFA Award for Best Film. Ook won de Litouws-Nederlandse documentaire de prijs voor Best Editing voor het werk van editor Danielus Kokanauskis. De film is geproduceerd door een Nederlands productiehuis. Beide prijzen werden uitgereikt in de International Competition.

De IDFA Award for Best Youth Film ging naar Shamira Raphaëla voor de Nederlands-Belgische productie Shabu. Die film gaat over een jongen uit Rotterdam die na een mislukte joyride waarbij hij de auto total loss reed een zomer de tijd heeft om het weer goed te maken met zijn familie. De IDFA Award for Best Dutch Film ging naar Maasja Ooms voor de film Jason, een portret over traumatherapie.

De 34e editie van het IDFA was in tegenstelling tot vorig jaar weer voor publiek toegankelijk. Dankzij genomen maatregelen konden tot dusver 100.000 mensen een film bekijken. Het festival duurt nog tot zondag.