De Russische overheid start een onderzoek naar series en films op Netflix waarin lhbtiq+-personages te zien zijn. De streamingdienst zou de wet tegen het propageren van de lhbtiq+-gemeenschap hebben overtreden, meldt Reuters donderdag.

In Rusland werd in 2013 een wet aangenomen waarin staat dat het strafbaar is om "niet-traditionele seksuele relaties" te promoten tegenover minderjarigen. Toch zou Netflix films en series waarin relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht voorkomen, geschikt hebben bevonden voor kijkers vanaf zestien jaar.

De klacht tegen Netflix werd ingediend door Olga Baranets, die is aangesteld als 'openbaar commissaris ter bescherming van familiewaarden'. Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken gaat de klacht nu onderzoeken. Een woordvoerder van Netflix zou de Russische krant Vedomosti hebben laten weten niet op de hoogte te zijn van content die niet de juiste leeftijdsclassificatie heeft.

Eerder deze maand kreeg de Russische muziekzender Muz-TV al een boete van 1 miljoen roebel (bijna 12.000 euro) voor de uitzending van hun awardshow. Twee artiesten leken op de rode loper een huwelijk tussen twee mannen uit te beelden. De show was vooraf bestempeld als geschikt voor kijkers van zes jaar en ouder.