In House of Gucci vertelt een sterrencast met onder anderen Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto en Al Pacino het verhaal van de door ruzies en zelfs moord geplaagde modefamilie Gucci. De acteerprestaties in de film van regisseur Ridley Scott worden geprezen, maar recensenten zijn minder onder de indruk van de film als geheel. NU.nl zet enkele recensies op een rij.

Het Parool - geeft geen sterren

"House of Gucci, de tweede film van Ridley Scott die dit jaar uitkomt, is weer een miskleun van de regisseur. Het is een niet overtuigend, ongeïnspireerd verhaal van de Gucci-familie, gebaseerd op een non-fictieboek over de moord op Maurizio Gucci. House of Gucci springt heen en weer tussen komedie, drama en crimefilm, en elke acteur lijkt een andere interpretatie te hebben van de aard van de film."

"Problemen in het scenario maken deze wereld hol. Zo lijkt de film niet helemaal te weten wie het hoofdpersonage is, al zou dat overduidelijk Patrizia moeten zijn. Veel aandacht gaat uit naar onbelangrijke zijverhaaltjes over familieleden, terwijl we te weinig duiding krijgen over haar karakter. Om het maar niet te hebben over Maurizio, die zelfs in de handen van Driver een onuitstaanbaar leeg personage is."

NRC - drie sterren

"House of Gucci is een chic gefilmd dynastiek drama met elke rol goed bezet: zelfs de doorgaans irritante Salma Hayek valt op haar plaats als het theatrale medium Pina. Veteraan Ridley Scott doet het nodige om tijd, plek en sfeer te schetsen: in de jaren zeventig gaat een geel ansichtkaartenfilter over de lens, in de jaren tachtig is het kil klatergoud. Er is een soundtrack van hitjes met soms een moppie Verdi. Al met al is House of Gucci een ambachtelijke, wat routineuze exercitie die hip was geweest in de tijd waarin het zich afspeelt."

123 Lady Gaga als 'mrs. Gucci' in eerste trailer House of Gucci

AD - drie sterren

"Het grootste probleem is dat House of Gucci bulkt van de topacteurs, maar iedereen in een ander genre lijkt te opereren. Al Pacino als Maurizio's oom en vooral een schmierende Jared Leto als zijn zoon spelen in een komedie, terwijl Lady Gaga voor de bloedige ernst gaat."

"Haar sprankelende optreden in A Star Is Born (2018) bleek geen toevalstreffer: Gaga bewijst in House of Gucci een actrice van grote klasse te zijn. Sterker, zodra zij in de veel te lange en onevenwichtige film even uit beeld verdwijnt, zakt de film meteen in elkaar."

Variety - geeft geen sterren

"Je kunt je afvragen met wie we ons kunnen identificeren in House of Gucci: voor even met Patrizia en dan weer met Maurizio. Maar wat onze aandacht blijft vasthouden, is juist de verschuivende macht."

"Ik verwacht dat sommige mensen daarom zullen vinden dat de film tekortschiet. Als je op zoek bent naar overdreven kitscherige kwaadaardigheid, dan ben je hier aan het verkeerde adres. En een held om je mee te vereenzelvigen, zul je ook niet echt vinden. Als je wel op de golflengte van de film weet te komen, is de 'successieoorlog' binnen het bedrijf betoverend."

CNN - geeft geen sterren

"Los van de over-de-toprol die Jared Leto speelt, wordt in de film niet die extra stap gezet om het absurde karakter van het verhaal te benadrukken. Daardoor voelt House of Gucci meer aan als een soort opgeblazen en met sterren bezaaide Lifetime-film (Amerikaanse zender die vooral zoete films maakt, red.). Terwijl er twee alternatieven zijn die meer voor de hand liggen: een Coen brothers-achtige film of juist een aangrijpend verhaal over lust en hebzucht."

