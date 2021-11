Schandalen en ruzies binnen de familie Gucci die resulteren in een moord staan centraal in de film House of Gucci, die donderdag verschijnt. Het modebedrijf - waar inmiddels niemand van de familie Gucci meer werkt - verleende zijn medewerking aan de film waarin Lady Gaga en Adam Driver de hoofdrollen vertolken. De Italiaanse familie zelf is minder blij met het project.

In november 2019 maakte regisseur Ridley Scott wereldkundig dat hij het verhaal van de familie Gucci gaat verfilmen, met Lady Gaga in de hoofdrol als Patrizia Reggiani. Het was de eerste hoofdrol die ze zou vertolken in een film die niet om muziek draait. Eerder won ze een Oscar voor de soundtrack van A Star Is Born waarin ze ook de hoofdrol vertolkte.

Het huwelijk van Gucci-erfgenaam Maurizio (gespeeld door Driver) en de in een arm gezin opgegroeide Reggiani staat centraal in de nieuwe film. Maurizio's echtgenote mengt zich al snel in het familiebedrijf, dat in de jaren tachtig veel met ruzies en intriges binnen de familie te maken krijgt. Maurizio verlaat zijn vrouw in 1985 en de scheiding is in 1994 rond.

Een jaar later wordt de Gucci-erfgenaam, die het familiebedrijf inmiddels van de hand heeft gedaan, doodgeschoten. Reggiani zit een gevangenisstraf van achttien jaar uit voor het plotten van de door een huurmoordenaar uitgevoerde moord en komt in 2016 vrij.

'Gaat niet om geld, maar om respect'

Reggiani was in eerste instantie tevreden met de keuze voor Lady Gaga, maar kwam daar later op terug. Zo liet ze weten teleurgesteld te zijn dat de actrice haar niet had benaderd voordat ze de rol ging spelen. "Het gaat me niet om geld, maar om respect. Acteurs zouden personen die ze spelen moeten leren kennen", vertelde ze eerder dit jaar aan Italiaanse media.

Lady Gaga reageerde onlangs in Vogue op Reggiani's kritiek. De actrice wilde niet dat haar benadering van de rol beïnvloed zou worden. "Niemand zou mij vertellen wie Patrizia Gucci was. Zelfs Patrizia Gucci niet." Betrokkenen bij de film lieten al eerder weten dat de makers er bewust voor hebben gekozen Reggiani niet bij de film te betrekken, om niet de indruk te wekken dat ze haar daden goedkeuren.

Jared Leto, Adam Driver, Lady Gaga en Jack Huston bij de première van House of Gucci. Jared Leto, Adam Driver, Lady Gaga en Jack Huston bij de première van House of Gucci. Foto: BrunoPress

Privacy en het publieke domein

Ook de ex-schoonfamilie van Reggiani staat niet te juichen om de film van Scott. De achternicht van Maurizio, die eveneens Patrizia heet, reageerde in april namens de familie op de eerste castfoto's die naar buiten werden gebracht.

"We zijn teleurgesteld. Ze stelen de identiteit van een familie om geld in het laatje te brengen voor Hollywood. Onze familie heeft een identiteit en verdient privacy. Er valt overal over te praten, maar er zijn grenzen waar je niet overheen kunt gaan", zei ze in een verklaring tegenover AP.

Regisseur Scott verdedigde zich tegen deze uitlatingen in een interview met BBC. "Je moet onthouden dat er een Gucci is vermoord en een ander naar de gevangenis moest voor belastingontduiking (Aldo Gucci, red.), dus dan kun je niet aankomen met het verwijt dat wij winst proberen te maken. Als je zoiets doet, word je onderdeel van het publieke domein", vindt de regisseur.

Jared Leto als Paolo Gucci in House of Gucci. Jared Leto als Paolo Gucci in House of Gucci. Foto: BrunoPress

'Afschuwelijk, voel me nog steeds beledigd'

Gucci-telg Patrizia nam verder vooral aanstoot aan de manier waarop haar vader Paolo Gucci (gespeeld door Jared Leto) en opa Aldo Gucci (Al Pacino) eruitzien. "Het is afschuwelijk, ik voel me nog steeds beledigd", zei ze over hun uiterlijk en kledingstijl.

De familie vindt het jammer dat ze niet benaderd zijn om mee te werken aan de film. Ze zijn bang dat de film te veel zal leunen op Sara Gay Fordens boek over de familie, waar volgens hen veel onjuistheden in staan. De Gucci's kondigden aan met een officiële reactie te komen zodra de film in zijn geheel te zien is.

Dat de Gucci-familie veel kritiek heeft op de kledingkeuzes van de filmmakers is opmerkelijk, gezien de filmmakers toegang hebben gekregen tot de Gucci-depots. Marco Bizzarri, de CEO van Gucci, gaf Scott en zijn team volledige creatieve vrijheid om de props en kostuums uit de depots te gebruiken.